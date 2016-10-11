Министерство финансов предлагает наказывать негосударственные пенсионные фонды за неэффективное вложение денег клиентов. Об этом сообщает агентство «РБК».

По замыслу ведомства, для НПФ необходимо рассчитать экономически обоснованный норматив доходности. Если фонд будет скупать активы по завышенным ценам и в итоге не достигнет указанного показателя, то Центробанк сможет заставить его компенсировать клиентам убытки или выплатить недополученную ими выгоду. Для этого регулятор должен вынести заключение о неэффективности выбранной фондом стратегии. НПФ сможет избежать ответственности перед вкладчиками, только если будет доказано, что убытки стали следствием обстоятельств непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

Участники рынка относятся к подготовленным Минфином поправкам отрицательно. Они предупреждают, что введение подобных нормативов обернется уходом НПФ в консервативные стратегии инвестирования, что приведет к снижению доходов будущих пенсионеров.