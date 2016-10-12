Российские власти начали работу над созданием реестра отечественного IT- и телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Необходимость составления перечня прописана в проекте дорожной карты «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций». Согласно этому документу, реестр должен запуститься до конца 2017 года.

Предполагается, что различные госструктуры и компании, желающие использовать отечественные разработки, смогут найти в новом списке подходящее серверное и телекоммуникационное оборудование, а также персональные компьютеры и системы хранения данных. Производители этих устройств получат господдержку. При этом их распределят в четыре группы в зависимости от степени локализации оборудования.

В 2016 году в России уже заработал реестр отечественного программного обеспечения, наполнением которого занимается Минкомсвязь. С 1 января госзаказчики должны ориентироваться на этот список при закупке софта. Они могут приобрести иностранное ПО только в том случае, если обоснуют, что представленные в реестре отечественные разработки им не подходят. По состоянию на октябрь 2016 года, в реестр включили 2 046 программ.