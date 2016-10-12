В среду, 12 октября, в СМИ появилась информация о базе с данными 78 миллионов абонентов мобильной связи со всей России. The Village выяснил, что операторы думают о сложившейся ситуации и собираются ли на нее как-то реагировать.

В частности, в «Вымпелкоме» заявили, что не фиксировали никаких утечек данных своих клиентов и не предоставляли их на перепродажу.

Как пишут сами создатели сайта, информация в этой базе собрана из открытых источников. «Вымпелком» данные своих клиентов никаким поставщикам, упоминаемым в тексте новости, не передавал. Это запрещено текущим законодательством. Никакой утечки данных из наших систем также не было. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам по возможности не оставлять свои данные, в частности номер телефона, в открытых источниках, например, в интернете, чтобы избежать подобных ситуаций Анна Айбашева, пресс-секретарь «Вымпелкома»

В «Мегафоне» также отметили, что попадание данных абонентов в общий доступ — это результат их собственных действий.

Безопасность наших абонентов — приоритет компании. Но, к сожалению, зачастую абоненты самостоятельно оставляют свои персональные данные на различных сайтах. Мы со своей стороны обеспечиваем максимальную защиту персональных данных наших абонентов Юлия Дорохина, руководитель пресс-службы «Мегафона»

В пресс-службе Tele2 тоже заявили о непричастности компании к утечке данных об абонентах в Сеть.

Tele2 тщательно следит за сохранением персональных данных своих абонентов, строго соблюдая закон о связи и закон о персональных данных. Несанкционированная передача этих сведений в третьи руки или публикация в открытом доступе невозможна. Представленная база номеров и фамилий могла быть собрана из открытых источников, например, социальных сетей или сайтов, на которых пользователи сами оставляют свою контактную информацию Ольга Галушкина, пресс-секретарь Tele2

В МТС добавили, что к составлению базы могут быть причастны хакеры.

Согласно первичному анализу данных на этом сайте можно сделать вывод, что информация собрана из открытых источников или получена с помощью вирусного программного обеспечения, установленного на смартфонах. Мы строго охраняем персональные данные наших абонентов и рекомендуем клиентам осторожнее относиться к передаче своих личных данных, а также использовать антивирусное ПО, чтобы избежать утечек. Кроме того, в МТС работает специальная система, которая может предупредить о возможном заражении смартфона вирусом на основе анализа трафика абонента Дмитрий Солодовников, руководитель пресс-службы МТС

Ранее редакция The Village выяснила, что пользователи, обнаружившие свой номер в базе, могут удалить его за отдельную плату. Стоимость услуги рассчитывается в биткоинах и, по состоянию на 12 октября 2016 года, составляет около 313 рублей.

Вдобавок к этому результаты проверки показали, что в некоторых случаях в базе содержатся данные, которыми располагают только сами операторы — например, когда номер оформляется на одного человека, а пользуется им другой. Это ставит под сомнение версию о том, что на сайте нет сведений, полученных напрямую из информационных систем участников рынка.

Роскомнадзор уже подал иск в защиту прав неограниченного круга лиц к американскому хостинг-провайдеру CloudFlare, услугами которого пользуются создатели сайта «Номер телефона онлайн». Они требуют привлечь его к ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. Предполагается, что домен phonenumber.to заблокируют. Рассмотрение заявления состоится 19 октября в Симоновском районном суде. В CloudFlare претензии регулятора пока не прокомментировали.