Министерство транспорта предложило собирать плату за пересечение границы с автомобилей и грузовых поездов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, инициатива может вступить в силу уже во второй половине 2017 года. Плату с поездов планируется взимать за каждую тонну груза, а с автомобилей — в зависимости от их категории. При этом платить за проезд будут как легковые, так и грузовые машины.

Детали проекта еще обсуждаются. В частности, в министерстве пока не определились, кто будет собирать оплату — один оператор, работающий по аналогии с «Платоном», или несколько. Кроме того, платными могут сделать не все, а только новые пункты пропуска.

Собранные средства предполагается направить на обустройство пограничных пунктов, которые с 2016 года находятся в ведении Минтранса. Затраты на их модернизацию оцениваются в 250 миллиардов рублей.

Участники рынка предупреждают, что если инициативу Минтранса одобрят, то это приведет к росту цен на логистические услуги и в конечном счете скажется на потребителях импортных товаров.