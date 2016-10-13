«Почта России» запустила собственную торговую площадку «Почтамаркет». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Теперь оператор осуществляет продажи через интернет и бумажные каталоги в 42 тысячах отделений по всей стране. В ассортимент «Почтамаркета» входят одежда и аксессуары, косметика, посуда, домашний текстиль, бытовая техника и электроника, детские игрушки, новогодние украшения, книги и другие товары. В печатном каталоге доступно около 100 различных наименований, а на сайте — десятки тысяч.

Первыми партнерами «Почтамаркета» стали оператор дистанционной торговли «Отто Групп Россия», продавец детских товаров «Дочки-сыночки», издательство «Эксмо», а также гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket. Планируется, что к концу 2016 года к платформе подключатся еще шесть компаний.

Максимальное число товаров в одном заказе ограничено пятью позициями. Стоимость доставки заказа от одного продавца составляет 279 рублей с НДС.

На сайте принимается предоплата электронными деньгами. При этом «Почта-банк» уже планирует подключить поддержку банковских карт и онлайн-кредитов. Также товары можно оплатить при получении в почтовом отделении.

С претензиями со стороны покупателей будут работать сами продавцы, подключившиеся к площадке, а не администрация «Почтамаркета».

На момент публикации заметки утром в четверг, 13 октября, сайт «Почтамаркета» работал с перебоями. Предполагается, что ресурс не справился с нагрузкой со стороны пользователей. В случае выхода интернет-магазина из строя «Почта России» готова принимать заказы по телефону 8–800–707–8–900.

«Почта России» объявила о планах по созданию собственной торговой площадки по аналогии с аукционом eBay и онлайн-магазином AliExpress еще в ноябре 2014 года. Тогда оператор пообещал взять на себя расходы по продвижению товаров в обмен на комиссию от поставщиков.