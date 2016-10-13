Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, проанализировала особенности хакерских атак в России. Полученные данные приводит агентство «РБК».

5 530 000 000 рублей лишились россияне

из-за действий хакеров

Эта сумма сформировалась с июля 2015-го по июнь 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2014–2015 годов она выросла сразу на 38 %.

Основную часть денег (45 %) похитили через целевые атаки на банкоматы и инфраструктуру, имеющую отношение к взаиморасчетам банков с Центробанком. Таким образом, злоумышленники получали доступ к средствам самих кредитных учреждений, а не их клиентов. В 2014–2015 году большая часть атак приходилась на личные кабинеты компаний для интернет-банкинга. Переориентация киберпреступников объясняется их желанием заполучить как можно больше денег за одну операцию.

Также в Group-IB зафиксировали увеличение популярности атак на мобильные платформы, в особенности — на Android. Ежедневно жертвами «троянов» становятся около 350 россиян, пользующихся этой системой. По сравнению с периодом 2014–2015 годов этот показатель вырос в пять раз. При этом средняя сумма ущерба также увеличилась с 3,5 до 4 тысяч рублей. Общий объем хищений в этой категории вырос на 471 % — до 348,6 миллиона рублей.