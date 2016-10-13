Центробанк официально включил Ассоциацию форекс-дилеров в реестр саморегулируемых организаций, тем самым легализовав деятельность участников рынка форекс в России. Об этом сообщает агентство «РБК».

Члены этой ассоциации — «Финам Форекс», TeleTrade и «ТрастФорекс» — первыми из российских дилеров получили возможность оказывать услуги на международном валютном рынке в соответствии со всеми нормами российского законодательства. До этого они не могли предоставлять свои услуги клиентам, несмотря на наличие лицензии. Для вступления в СРО компаниям потребовалось внести взнос в 2 миллиона рублей в гарантийный фонд.

Предполагается, что в ближайшее время реестр Центробанка пополнится еще одной саморегулируемой организацией — Национальной ассоциацией форекс-дилеров. Ее представители собираются направить соответствующее заявление регулятору до конца октября.

С 2016 года в России вступил в силу новый закон о форекс-дилерах. Он обязал зарегистрированные в стране компании получить лицензию на свою деятельность, вступить в СРО и сформировать гарантийный фонд. В итоге некоторые игроки предпочли покинуть рынок. С конца 2015 года лицензии получили пять отечественных компаний — упоминавшиеся раньше участники АФД, а также Forex Club и «ВТБ 24 форекс». На иностранных дилеров новые требования не распространяются, но им запрещено рекламировать свою деятельность в России.

По данным «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году услугами форекс-дилеров воспользовались около 460 тысяч россиян. Среднемесячный оборот компаний составил 330 миллиардов долларов. Крупнейшими участниками рынка с наибольшим количеством активных клиентов считаются дилеры Alpari, Forex Club и TeleTrade.