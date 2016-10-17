Продовольственный ретейлер X5 Retail Group запустил сервис для заказа грузоперевозок GoCargo. Об этом сообщается на сайте X5 Retail Group.

Грузоотправители могут в системе GoCargo размещать заказ на перевозку. А частные транспортные компании, зарегистрировавшись здесь, получают заказы с учетом местоположения груза и адреса доставки. GoCargo подбирает соответствующие друг другу грузы и транспорт, учитывая объем, вес, температурный режим перевозки и прочие параметры. В X5 заявили, что вычислительные мощности GoCargo способны обрабатывать до 10 тысяч заказов в день.

На первом этапе заказы через новую систему смогут размещать только сети, входящие в X5, — это «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Они передадут сервису все свои заказы для сторонних перевозчиков, что составляет около 30 % от объема грузоперевозок компании. В дальнейшем воспользоваться GoCargo смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались и прошли проверку службы безопасности X5.

Платить за пользование сервисом GoCargo грузоперевозчикам не надо. Водителям, которые хотят работать в грузовых перевозках и зарегистрировались в сервисе GoCargo, фирма предлагает возможность аренды или продажи грузовых автомобилей. Также водителям из проекта GoCargo предоставят скидки на топливо, сервисное обслуживание транспорта и помощь в оформлении юридических документов для допуска к перевозкам коммерческих грузов.​​​