Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: успехи Apple Pay среди пользователей Сбербанка, первый российский сериал в сервисе Netflix и субсидии на поддержку отечественного кинематографа.

Сбор средств для «Луркоморья»

Основатель интернет-энциклопедии «Луркоморье» Дмитрий Хомак рассказал на своей странице в Facebook о запуске кампании по сбору средств на дальнейшую поддержку проекта. Хомак уточнил, что последние два года он поддерживал проект на собственные деньги, что обходилось ему в 300 евро ежемесячно. Помочь «Лурку» можно, оформляя платные подписки (от трех до десяти долларов в месяц), покупая сувениры или просто перечисляя деньги.

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ. У меня кончились ресурсы на поддержание Лурка, как материальные, так и моральные. Я сделал все, чтоб... Опубликовано Давидом Хомаком 17 октября 2016 г.

Первый российский сериал в Netflix

Стриминговый видеосервис Netflix впервые в своей истории приобрел права на показ по всему миру российского сериала — этим проектом стал «Мажор» продюсерской компании Александра Цекало «Среда». «Мажор» впервые был показан на Первом канале в 2014 году. По словам представителей «Среды», сериал будет транслироваться под названием Silver spoon на Netflix по всему миру с субтитрами. Он появится в сервисе до конца осени 2016 года.

Популярность Apple Pay среди пользователей Сбербанка

Сбербанк подвел первые итоги работы сервиса Apple Pay среди своих пользователей: по состоянию на 13 октября к системе платежей от Apple подключились 125 тысяч клиентов Сбербанка. Уточняется, что за менее чем две недели ими было потрачено 120 миллионов рублей через транзакции. Всего же, по подсчетам экспертов, воспользоваться сервисом Apple Pay сможет около миллиона клиентов Сбербанка среди тех, кто имеет Master Card и iPhone.

Союз Tesla и Panasonic

Американский производитель электромобилей и аккумуляторов для дома Tesla объявил, что его новым партнером для производства солнечных батарей на заводе в городе Баффало, штат Нью-Йорк, станет японская фирма Panasonic, поставляющая Tesla аккумуляторные элементы. Уточняется, что сделка пока носит предварительный характер и зависит от того, состоится ли поглощение Tesla компании Solar City — еще одного стартапа, где крупнейшим акционером является глава Tesla Илон Маск.

Поддержка российского кино

Правительство России расширило субсидии на показ отечественных фильмов в кинотеатрах. До этого момента субсидии кинотеатрам выделялись в городах, население которых составляло до 100 тысяч человек. Теперь же власти утвердили повышение порога до 500 тысяч жителей. Уточняется, что изменения касаются субсидий, которые предоставляются некоммерческим организациям, среди целей деятельности которых значатся «поддержка отечественной кинематографии» и «обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, и популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации».