Министерство экономического развития в третий раз с начала октября пересмотрело прогноз роста ВВП на 2017–2019 годы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В новой версии прогноза предполагается, что в 2017 году экономика России вырастет на 0,6 %, в 2018-м — на 1,7 %, а в 2019-м — на 2,1 %. Предыдущие предположения министерства были более скромными — ведомство спрогнозировало увеличение ВВП на 0,2, 0,9 и 1,2 % соответственно.

В Минэкономразвития улучшение динамики ВВП объяснили изменением показателя запасов. Во втором квартале 2016 года он впервые за последние три года вышел в плюс.

Эксперты же считают, что корректировка прогноза потребовалась, чтобы хоть как-то сбалансировать бюджет на 2017–2019 годы. «Пытаются свести на бумаге то, чего не могут свести по жизни», — отметил представитель БКС Владимир Тихомиров, участвующий в бюджетных дискуссиях.