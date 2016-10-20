7 октября 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о неуплате компанией IKEA более 32 миллиардов рублей налогов в России, однако уже через девять часов прокуратура сочла его незаконным. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2011 году IKEA значительно занизила стоимость своих активов во время продажи торговых центров в России, из-за чего бюджет страны недополучил 32,3 миллиарда рублей. Сумма сделки по выкупу доли в «ИКЕА Мос» тогда составила 840 миллионов евро, или около 35 миллиардов рублей.

В прокуратуре Химок обвинения в адрес IKEA сочли необоснованными.

Во-первых, в деле не было информации о нарушении продавцом соглашения о двойном налогообложении между Россией и Германией. Во-вторых, следователи нарушили уголовно-процессуальный кодекс, возбудив дело против IKEA, даже не запросив документы о компании и информацию о сумме ущерба в Федеральной налоговой службе. Наконец, в-третьих, в материалах дела не оказалось данных о наличии умысла не платить налоги — правоохранители не опросили пятерых сотрудников IKEA, подписавшихся в соответствующих договорах купли-продажи.

По данным издания, Следственный комитет собирается оспорить решение прокуратуры Химок в Мособлпрокуратуре. От комментариев по этому делу стороны отказались.