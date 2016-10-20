Российское правительство собирается повысить размер отчисления с зарплаты в Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, с 2019 года отчисления в ФОМС планируется увеличить сразу на 15,7 % — с 5,1 до 5,9 %. Это позволило бы дополнительно привлечь от 182 до 190 миллиардов рублей, чтобы восполнить недостаток денег на выполнение «майских указов» президента России Владимира Путина по индексации зарплат медицинских работников.

Сейчас на повышение зарплат в ФОМС не хватает почти половины триллиона рублей. Чтобы решить эту проблему, Минздрав предложил не перечислять в последний день 2016 года так называемый обратный трансферт в 97,6 миллиарда рублей из фонда в федеральный бюджет. Этой суммы хватило бы на покрытие дефицита в 2017-м и отчасти в 2018 году. Среди других вариантов выхода из ситуации также рассматривается повышение страховых взносов на зарплаты выше порогового уровня и введение обязательной платы за медицинские услуги для неработающих.

Согласно президентскому указу, в 2017 году средняя зарплата врачей должна составлять 180 % от среднерегиональной, а среднего и младшего медицинского персонала — 90 и 80 % соответственно. К 2018 году она должна вырасти до 200, 100 и 100 % соответственно.