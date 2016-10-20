Журнал «РБК» представил обновленную версию рейтинга самых успешных женщин-CEO в России. The Village публикует десятку лидеров.

Место

Женщина-CEO и место ее работы

Индекс успешности

Ксения Соснина

Группа «Илим»

472

Татьяна Луковецкая

Группа «Рольф»

450

Марина Седых

Иркутская нефтяная компания

419

Татьяна Володина

«Л'Этуаль»

304

Лариса Левина

«Оборонстрой»

192

Елена Смирнова

BMW Russland Trading

184

Наира Адамян

Sanofi Россия

136

Елена Мальцева

Billa

143

Ранохон Джураева

ЦЭНКИ

141

Татьяна Бакальчук

WildBerries

125

Всего в список вошли 25 руководительниц частных и государственных предприятий из списка 500 крупнейших компаний по версии «РБК». Женщины возглавляют 27 из них, а также девять русских «дочек» транснациональных корпораций. При оценке участниц рейтинга учитывался размер выручки, которую генерирует возглавляемая женщиной компания, динамика изменения этого показателя, а также величина штата сотрудников, которыми руководит CEO.