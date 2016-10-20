Журнал «РБК» представил обновленную версию рейтинга самых успешных женщин-CEO в России. The Village публикует десятку лидеров.

Место Женщина-CEO и место ее работы Индекс успешности

Ксения Соснина Группа «Илим» 472

Татьяна Луковецкая Группа «Рольф» 450

Марина Седых Иркутская нефтяная компания 419

Татьяна Володина «Л'Этуаль» 304

Лариса Левина «Оборонстрой» 192

Елена Смирнова BMW Russland Trading 184

Наира Адамян Sanofi Россия 136

Елена Мальцева Billa 143

Ранохон Джураева ЦЭНКИ 141

Татьяна Бакальчук WildBerries 125

Всего в список вошли 25 руководительниц частных и государственных предприятий из списка 500 крупнейших компаний по версии «РБК». Женщины возглавляют 27 из них, а также девять русских «дочек» транснациональных корпораций. При оценке участниц рейтинга учитывался размер выручки, которую генерирует возглавляемая женщиной компания, динамика изменения этого показателя, а также величина штата сотрудников, которыми руководит CEO.