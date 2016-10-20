Лучшие руководительницы России
Журнал «РБК» представил обновленную версию рейтинга самых успешных женщин-CEO в России. The Village публикует десятку лидеров.
Место
Женщина-CEO и место ее работы
Индекс успешности
Ксения Соснина
Группа «Илим»
472
Татьяна Луковецкая
Группа «Рольф»
450
Марина Седых
Иркутская нефтяная компания
419
Татьяна Володина
«Л'Этуаль»
304
Лариса Левина
«Оборонстрой»
192
Елена Смирнова
BMW Russland Trading
184
Наира Адамян
Sanofi Россия
136
Елена Мальцева
Billa
143
Ранохон Джураева
ЦЭНКИ
141
Татьяна Бакальчук
WildBerries
125
Всего в список вошли 25 руководительниц частных и государственных предприятий из списка 500 крупнейших компаний по версии «РБК». Женщины возглавляют 27 из них, а также девять русских «дочек» транснациональных корпораций. При оценке участниц рейтинга учитывался размер выручки, которую генерирует возглавляемая женщиной компания, динамика изменения этого показателя, а также величина штата сотрудников, которыми руководит CEO.
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