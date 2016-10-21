Лидеры стран Европейского союза приняли решения не вводить в отношении России новых санций из-за ее действий в Сирии. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, на ход обсуждения повлиял премьер-министр Италии Маттео Ренци, который высказался категорически против расширения санкций. Его поддержали Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия, в то время как за введение новых санкций высказались Германия, Франция и Великобритания

«Создание напряженности в отношениях с Россией не наша цель. Мы просто реагируем на шаги, которые предпринимает Россия. Конечно, ЕС всегда готов к диалогу, но мы не поступимся нашими ценностями и принципами», — прокомментировал финальное решение председатель Европейского совета Дональд Туск.

В сентябре стало известно, что Совет Европейского союза продлил действие санкций против России на полгода — до 15 марта 2017 года. Ограничения в отношении российских чиновников и компаний включают в себя, в частности, запрет на въезд в страны ЕС и замораживание находящихся на территории этих стран активов.