В Москве закрыли офисы банка «Пересвет», объяснив это тем, что он не будет работать «до особого указания». Об этом сообщает агентство RNS.

В частности, вкладчики не смогли попасть в центральный офис банка РПЦ на Краснопресненской набережной. Входная дверь в отделение оказалась закрыта железной решеткой. Также оказался закрыт и дополнительный офис «Пересвета» на улице Сергия Радонежского. На его дверях висит подписанное временной администрацией объявление о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Банк «Пересвет» входит в число 50 крупнейших банков России. Его основным владельцем является Российская православная церковь. Ей принадлежат 49,7 % компании. Еще 24,35 % акций находятся у «Экспоцентра», подконтрольного Торгово-промышленной палате. По итогам 2015 года кредитное учреждение показало прибыль в 3,8 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года, банк занимал 44-е место в банковской системе России.

18 октября «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц. За несколько дней до этого председатель правления банка Александр Швец исчез, а затем нашелся в одной из московских больниц. После введения ограничений инвесторы отказались покупать облигации банка. Вслед за этим Центробанк ввел в компании временную администрацию сроком на полгода. Одновременно с этим в банке вступил в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это является страховым случаем — выплата компенсаций вкладчикам начнется в течение 14 дней.