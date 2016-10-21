Международная правозащитная организация Amnesty International проанализировала, насколько различные мессенджеры защищены от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Получившийся рейтинг публикует The Village.

Место

Мессенджер

Безопасность, баллы

Facebook Messenger

WhatsApp

73

iMessage

Facetime

Telegram

67

Google Hangouts

Google Allo

Google Duo

53

Line

Viber

47

Skype

KakaoTalk

40

Snapchat

26

Blackberry Messenger

20

WeChat

QQ

0

В целом эксперты изучили 16 мессенджеров от 11 компаний. При ранжировании сервисов учитывалось, есть ли в них оконечное шифрование, как хорошо оно работает и включено ли по умолчанию для всех пользователей. Также в Amnesty International уделили внимание политике и прозрачности самих разработчиков: выступают ли они против предоставления властям доступа к переписке и публикуют ли данные о количестве запросов с просьбой раскрыть информацию.