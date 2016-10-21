Самые защищенные мессенджеры
Международная правозащитная организация Amnesty International проанализировала, насколько различные мессенджеры защищены от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Получившийся рейтинг публикует The Village.
Место
Мессенджер
Безопасность, баллы
Facebook Messenger
73
iMessage
Facetime
Telegram
67
Google Hangouts
Google Allo
Google Duo
53
Line
Viber
47
Skype
KakaoTalk
40
Snapchat
26
Blackberry Messenger
20
0
В целом эксперты изучили 16 мессенджеров от 11 компаний. При ранжировании сервисов учитывалось, есть ли в них оконечное шифрование, как хорошо оно работает и включено ли по умолчанию для всех пользователей. Также в Amnesty International уделили внимание политике и прозрачности самих разработчиков: выступают ли они против предоставления властям доступа к переписке и публикуют ли данные о количестве запросов с просьбой раскрыть информацию.
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