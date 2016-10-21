Международная правозащитная организация Amnesty International проанализировала, насколько различные мессенджеры защищены от несанкционированного доступа к переписке пользователей. Получившийся рейтинг публикует The Village.

Место Мессенджер Безопасность, баллы

Facebook Messenger WhatsApp 73

iMessage Facetime Telegram 67

Google Hangouts Google Allo Google Duo 53

Line Viber 47

Skype KakaoTalk 40

Snapchat 26

Blackberry Messenger 20

WeChat QQ 0

В целом эксперты изучили 16 мессенджеров от 11 компаний. При ранжировании сервисов учитывалось, есть ли в них оконечное шифрование, как хорошо оно работает и включено ли по умолчанию для всех пользователей. Также в Amnesty International уделили внимание политике и прозрачности самих разработчиков: выступают ли они против предоставления властям доступа к переписке и публикуют ли данные о количестве запросов с просьбой раскрыть информацию.