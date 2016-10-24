Сеть быстрого питания Burger King собирается пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу на компанию «МаксимаТелеком», обеспечивающую доступ к Wi-Fi в метро, за цензурирование рекламы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Burger King собиралась разместить на странице авторизации в подземной сети Wi-Fi рекламу с участием артиста Никиты Джигурды, но «МаксимаТелеком» не устроили предложенные варианты слоганов — «Рискнешь взять в рот?», «Кто запьет — тот телка» и «Ням-ням-ням, спалил мне бороду к жуям!». В сети их считали нормальными и остались недовольны обоснованием отказа со стороны оператора.

Раньше Burger King уже жаловался на цензуру со стороны «МаксимаТелеком».

В июле 2016 года оператор отказался разместить рекламу акции «Пойдем пожрем картошку», по которой посетители сети могли получить порцию картофеля фри за 29 рублей. Урегулировать ситуацию удалось только после закрытия части надписи табличкой «censored».