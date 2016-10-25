Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина передать в долгосрочную аренду компании бывшую резиденцию Романовых — дворцово-парковый ансамбль «Ропша». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующее обращение поддержал и министр культуры Владимир Мединский. Предполагается, что «Роснефть» вложит собственные деньги в реставрацию дворца, так как музей не может самостоятельно профинансировать свое восстановление. Впоследствии компания сможет пользоваться зданием по своему усмотрению, но при этом объект будет открыт для туристических групп.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уже подтвердил, что вопрос о передаче ансамбля в распоряжение компании действительно обсуждается с президентом.

Ропшинский дворец заложили в 1725 году. Во время Великой Отечественной войны здание разрушили. По оценкам главы музея-заповедника «Петергоф» Елены Кальницкой, реставрация ансамбля обойдется более чем в 5 миллиардов рублей. Объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.