Московское управление Роспотребнадзора признало такси-сервисы Uber и Gett нарушителями прав потребителей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Проверка деятельности компаний проводилась в апреле 2016 года с подачи московского департамента транспорта. По ее итогам ведомство заключило, что Uber вводит клиентов в заблуждение, так как у них создается впечатление, что их обслуживает само предприятие, а не сотрудничающие с ним водители. Также при заказе пользователь не получает информации о лицензии водителя и прохождении им медосвидетельствования. В свою очередь, Gett обвинили в недоведении до потребителей информации о конкретных исполнителях заказа, так как в списке партнеров сервиса отсутствовали их адреса.

За выявленные нарушения Uber оштрафовали на 100 тысяч рублей, а Gett — на 10 тысяч. Судя по картотеке арбитражных дел, Uber не удалось оспорить решение Роспотребнадзора — арбитражный суд оставил жалобу компании без удовлетворения. Еще одно заседание назначено на 26 октября. У Gett дела в суде обстоят лучше: в конце августа арбитраж признал решение регулятора незаконным и постановил отменить штраф. Чиновники уже подали апелляцию. Ее рассмотрение состоится в ноябре.

Другим агрегаторам такси удалось избежать жалоб о недоведении информации до потребителей и введении их в заблуждение. При этом Роспотребнадзор уже предложил дополнить закон о регулировании перевозок легковым такси поправками, в соответствии с которыми операторы должны будут предоставлять всю информацию по услуге еще до ее фактического оказания.