Социальная сеть «ВКонтакте» создала платформу для сообществ, где можно оплачивать покупки, совершать заказы, записываться на услуги и бронировать билеты. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителя «ВКонтакте» Евгения Красникова.

Подключение платформы доступно в настройках управления сообществом. «ВКонтакте» пока не планирует монетизировать платформу, добавил Красников. Новая функция позволит сообществам «ВКонтакте» стать заменой сайтам и мобильным приложениям, считает представитель социальной сети.

Ранее функция интернет-магазина появилась в соцсети Facebook. Однако там она работает в группах с ежемесячной аудиторией свыше 450 миллионов человек.