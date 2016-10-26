Существенная часть вкладов физических лиц в принадлежащем Русской православной церкви банке «Пересвет» превышает 1,4 миллиона рублей, покрываемых страховкой. Всего же банк привлек от населения 22,5 миллиарда рублей, из которых Агентство по страхованию вкладов заплатит пострадавшим вкладчикам только 7,4 миллиарда. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным АСВ, средний размер вклада в «Пересвете» составляет 1,6 миллиона рублей. Как пояснил «Ведомостям» аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, это может свидетельствовать о наличии небольшого количества очень крупных депозитов.

«В „Пересвете“ тоже были очень крупные вкладчики, в основном большие сбережения в банке держали топ-менеджеры его компаний-клиентов, которые также имели в банке депозиты», — рассказал «Ведомостям» бывший сотрудник «Пересвета», добавив, что в банке в основном держали деньги «все свои» и «случайных» людей или компаний там практически не было.

Издание также отмечает, что схожая структура депозитов была представлена у Внешпромбанка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года. В этой кредитной организации, по неофициальным данным, держали средства многие высокопоставленные чиновники и их родственники.

Банк «Пересвет» входит в 50 крупнейших банков России. Его основным владельцем является Российская православная церковь. Ей принадлежат 49,7 % компании. Еще 24,35 % акций находятся у «Экспоцентра», подконтрольного Торгово-промышленной палате. По итогам 2015 года кредитное учреждение показало прибыль в 3,8 миллиарда рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года банк занимал 44-е место в банковской системе России.

18 октября «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц. За несколько дней до этого председатель правления банка Александр Швец исчез, а затем нашелся в одной из московских клиник. После введения ограничений инвесторы отказались покупать облигации банка. Вслед за этим Центробанк ввел в компании временную администрацию сроком на полгода. Одновременно с этим в банке вступил в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это является страховым случаем — выплата компенсаций вкладчикам начнется в течение 14 дней. Сейчас регулятор проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами «Пересвета», чтобы определить перспективы работы компании.