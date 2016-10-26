Мобильные операторы МТС и «Мегафон» изменили систему взимания платы с абонентов за использование роуминга. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, в МТС с 25 октября начали брать с новых пользователей тарифов Smart, Smart Nonstop, «Smart безлимитище» плату за услуги связи в роуминге по России — она составляет 15 рублей в сутки. Уточняется, что ранее в поездках по стране на этих тарифах действовали домашние расценки без дополнительной платы. Как пояснил представитель оператора Дмитрий Солодовников, МТС «вынужденно корректирует» цены на отдельных направлениях, чтобы в дальнейшем инвестировать в том числе в развитие сетей связи. Вместе с тем абонентов, которые уже пользуются тарифами линейки Smart, введение платы за роуминг не коснется.

В свою очередь, «Мегафон» с 25 октября сделал недоступным подключение опции «Соседние страны», позволявшая абонентам дешево звонить в роуминге при посещении государств Евразийского экономического союза. При этом пользователи, подключившее эту опцию ранее, смогут пользоваться ей на прежних основаниях. Причину отмены подключения опции «Соседние страны» в «Мегафоне» пояснять не стали.

Вместе с тем представители «Вымпелкома» («Билайн») и «Т2 РТК холдинга» (Tele2) рассказали «Ведомостям», что их компании в ближайшее время не планируют вносить никаких изменений, касающихся роуминговых тарифов.