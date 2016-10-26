Сервис по ремонту квартир «Сделано» снизил цену на свои услуги и представил новые варианты отделки. Об этом The Village сообщили представители проекта.

Больше всего снижение цен коснулось квартир в монолитных и кирпичных домах. Теперь базовый ремонт в монолитной новостройке будет стоить 663 289 рублей вместо 968 333 рублей для однокомнатной квартиры, и 1 162 745 рублей вместо 1 866 698 рулей для трехкомнатной. В эту сумму входят все необходимые материалы и работы, включая возведение стен, разведение электрики и стяжку пола.

В панельных домах стоимость снизилась с 877 436 рублей до 731 369 рублей за ремонт двухкомнатной квартиры и с 1 406 728 рублей до 1 105 531 рублей за ремонт четырехкомнатной.

Кроме того, в конструктор на сайте добавлены обои под покраску, темный ламинат, пробковый плинтус, новые варианты розеток, плитки для ванной и сантехники.

«Сделано» запустил в июле 2015 года основатель издания «Афиша» Илья Осколков-Ценципер. Сервис предлагает ремонт по готовым архитектурным проектам. Команда берет на себя закупку материалов и весь процесс ремонта. Выбрать можно из двух стилей: минималистичный «Стокгольм» и более классический «Париж».