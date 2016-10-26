Роспотребнадзор распорядился изъять из оборота молочную продукцию, произведенную на комбинате дочерней компании холдинга «Вимм-Билль-Данн». Об этом сообщает агентство «РБК».

Ведомство приняло такое решение из-за вспышки ящура в деревне Вышманово Владимирской области. Заболевание обнаружили у 120 дойных коров местного сельхозпредприятия ВКВ, поставляющего сырье комбинату «Юрьев Польский» компании «Ополье» холдинга «Вимм-Билль-Данн». Ежедневно с него поступали шесть-семь тонн молока.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности за период с 1 по 19 октября на комбинате произвели 5,8 тысячи тонн молочной продукции. Теперь почти две трети выпуска — 3,8 тысячи тонн отборного пастеризованного и питьевого молока, а также кефира и простокваши — подлежат изъятию из оборота. Соответствующее предписание уже направлено руководителям торговых сетей «Атак», «Дикси», «Перекресток», «Ашан» и «Билла».

Сейчас молоко ВКВ на комбинат «Юрьев Польский» не поставляется. При этом «Ополье» тесно сотрудничает с Россельхознадзором и Роспотребнадзором и проводит все необходимые профилактические мероприятия, чтобы обеспечить безопасность выпускаемой продукции.

В самой Владимирской области введен мораторий на продажу разливного непастеризованного молока. Употребление продуктов, полученных от больных животных, может привести к заражению человека ящуром. Эта болезнь не представляет смертельной опасности, но сопровождается сыпью, лихорадкой и головными болями.