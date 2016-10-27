С 20 января 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» начнет летать в Крым. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Перевозчик будет выполнять ежедневные рейсы между Сочи и Симферополем на самолетах Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время правительство внесет это направление в список субсидируемых маршрутов в Крым.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поручил главе министерства транспорта Максиму Соколову обеспечить в 2017 году авиационное и морское сообщение между Сочи и Симферополем. Впоследствии стало известно, что авиаперевозками займется именно «Аэрофлот».

Раньше у авиакомпании уже возникали проблемы из-за работы в Крыму. В июле 2014 года из-за полетов в Симферополь под санкции Евросоюза попал дочерний лоукостер «Аэрофлота» «Добролет». После этого перевозчику пришлось прекратить свою деятельность. Впоследствии компанию ликвидировали.

В 2015 году сам «Аэрофлот» указывал в своем отчете, что совершение рейсов в Крым и Севастополь может обернуться для компании санкциями со стороны Евросоюза и США, из-за которых она, например, не сможет получать новые самолеты. В связи с чем перевозчик решил пойти на эти риски, не уточняется.