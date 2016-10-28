«Яндекс» выяснил, персонажи каких вселенных чаще всего используются производителями для брендирования товаров. Полученными данными компания поделилась с The Village.

Место Вселенная Кол-во товаров, шт.

«Звездные войны» 281 796

«Тачки» 141 574

«Маша и Медведь» 133 631

«Барби» 127 769

«Черепашки-ниндзя» 118 134

Товары по мотивам саги «Звездные войны» чаще всего встречаются в отделе для детей. Сюда относятся конструкторы, фигурки персонажей и мягкие игрушки. Также «Звездные войны» часто упоминаются в мужской и женской одежде. Мультфильм «Тачки» в основном представлен игрушечными машинками и пазлами, мультсериал «Маша и Медведь» — детскими музыкальными инструментами и конструкторами, а «Черепашки-ниндзя» — фигурками и игрушечным оружием. Бренд «Барби» говорит сам за себя.

Исследование проводилось по ассортименту «Яндекс.Маркета». Всего на площадке насчитали свыше 760 тысяч брендированных товаров — без учета книг, фильмов и компьютерных игр, персонажей которых и используют производители игрушек и одежды, а также товаров для дома, подарков и электроники.