«Яндекс» запустил новый поисковый алгоритм «Палех», основанный на использовании нейронных сетей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Теперь в поиске применяются технологии машинного обучения, которые помогают эффективнее обрабатывать редкие и низкочастотные запросы. Ежедневно «Яндекс» получает около 100 миллионов таких обращений — это почти треть от общей массы запросов. Сюда, например, относятся пожелания детей вроде [дорогой яндекс посоветуй пожалуйста новые интересные игры про фей для плантика] или попытки описать машине то или иное произведение — [фильм где человек сажал картошку на другой планете] («Марсианин») или [фильм где физики рассказывали даме про дейтерий] («Девять дней одного года»).

Чтобы улучшить результаты поиска, «Палех» анализирует страницы не только по ключевым словам, но и по смыслу, а затем расставляет их многомерном пространстве. В нем же располагаются все запросы и заголовки страниц, представленные в виде векторов. Более подробно об обучении нейросетей пониманию человека «Яндекс» рассказал в своем блоге на «Хабрахабре».

«Яндекс» использует способ семантического вектора и в других своих сервисах — например, в «Картинках». В будущем компания планирует использовать этот метод для сопоставления запросов и полноценных текстовых документов, а также для обработки профилей пользователей в интернете, учитывая их интересы, предыдущие запросы и переходы по ссылкам.