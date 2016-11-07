«Яндекс» выпустил мобильное приложение «Яндекс.Здоровье» для записи на платный прием к врачу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новый сервис показывает на карте ближайшие клиники. Если компания сообщила «Яндексу», сколько стоит первичный прием, то эта информация тоже появится на метке. При этом приложение помогает выбрать нужного специалиста при помощи встроенного опросника. Если симптомы окажутся противоречивы, пользователю порекомендуют для начала сходить к терапевту. Записи о всех посещениях хранятся в «Медкарте». Туда же можно добавлять фотографии с рекомендациями врача.

Пока «Яндекс.Здоровье» работает в экспериментальном режиме — только в Москве и только с платными клиниками. К базе уже подключились более 130 компаний из различных районов столицы.

«Текущая версия Яндекс.Здоровья — всего лишь первый шаг. Мы рассматриваем возможность подключить к сервису диагностические центры, а также думаем о сотрудничестве с учреждениями, которые ведут прием по полису ОМС. С помощью технологий можно упростить жизнь не только пациентам, но и врачам, избавив их от рутинной бумажной работы», — уточняет руководитель проекта Григорий Бакунов.

Приложение доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android.