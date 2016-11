Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый проект Rambler&Co, продажа Vine и передача вкуса в виртуальной реальности.

Новый проект Rambler&Co

Холдинг Rambler&Co работает над новым проектом под названием «Попкорн». Предполагается, что он объединит в себе сайт и несколько мобильных приложений с информацией о новых фильмах и возможностью бронировать билеты в кинотеатры. При этом в компании подчеркивают, что новый сервис не будет позиционироваться как конкурент «Кинопоиска».

Вакансии от Facebook

Социальная сеть Facebook запустила тестирование сервиса для публикации вакансий и отклика на них. Новая функция, из-за которой может пострадать популярность профессиональной соцсети LinkedIn, доступна администраторам публичных страниц.

Обыски в Samsung

Правоохранительные органы Южной Кореи провели обыски в центральном офисе Samsung в Сеуле. Корпорацию подозревают в предоставлении запрещенной финансовой поддержки в размере 3 миллионов долларов компании Чхве Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хе.

Встречи от «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила свое экспериментальное приложение для организации встреч Jam в России. При создании мероприятия нужно указать дату и время, а также выбрать место из каталога самых популярных заведений или добавить свой адрес. Друзья получат приглашение на встречу по СМС или через приложение, если оно у них установлено. C весны 2016 года сервис обкатывался в странах ближнего зарубежья.

Извинения за Galaxy Note 7

Корпорация Samsung выкупила рекламу в трех крупнейших газетах США, чтобы извиниться за провал со взрывающимся смартфоном Galaxy Note 7 и разлетающимися стиральными машинками с вертикальной загрузкой. Обращение главы компании появилось на страницах The New York Times,

The Wall Street Journal и The Washington Post.

Продажа Vine

Twitter отказался от закрытия сервиса коротких видеороликов Vine в пользу его продажи. На его покупку претендовали более десяти компаний, в том числе из Азии. Кроме того, ранее о своем интересе к приложению заявлял крупнейший в мире порносайт Pornhub. Сейчас список потенциальных покупателей сократили до пяти игроков. Часть из них оценивает Vine менее чем в 10 миллионов долларов.

Бассейн с вином в Японии

Японский спа-отель в префектуре Канагава предлагает желающим омолодиться посетителям искупаться в вине. Они могут выбрать между открытым и закрытым бассейном с Мерло или Бордо. Также здесь есть чаши с зеленым чаем, кофе, шоколадом и розовой водой.

Вкус в виртуальной реальности

В Сингапуре работают над системой лицевых электродов, которые смогут симулировать употребление человеком той или иной пищи в виртуальной реальности. Пользователи смогут чувствовать ее текстуру и вкус, что может быть полезно в рекламе и в случае соблюдения диеты.

Интервью с руководителем «Яндекс.Здоровья»

Директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов рассказал онлайн-изданию VC.ru об идее создания сервиса «Яндекс.Здоровье» и желании компании поспособствовать развитию медицины при помощи технологий.