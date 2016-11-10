Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: интервью с представителем AliExpress, проблемы «Юлмарта» и развитие женского предпринимательства в России.

Представитель AliExpress — о работе в России

Представитель AliExpress Марк Завадский рассказал агентству «Интерфакс», как площадка привлекает покупателей, чем отрасли грозит введение «налога на Google» и что мешает России торговать на международном уровне.

Samsung со складным экраном

Корпорация Samsung запатентовала шарнирный механизм для складного смартфона с гибким дисплеем. Экран с 4K-разрешением и диагональю в 5,1 или 5,7 дюйма займет большую часть фронтальной панели аппарата. Также его снабдят дополнительным дисплеем для работы со сложенным телефоном.

Проблемы «Юлмарта»

«Балтийская электронная площадка» собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве интернет-магазина «Юлмарт» и связанных с ним компаний «Юлмарт девелопмент» и «Юлмарт ПЗК». Предприятие стало владельцем долга в 550 миллионов рублей после корпоративного конфликта между основными акционерами ретейлера.

Workplace в Сингапуре

Сингапур стал первой в мире страной, решившей перевести рабочее общение своих госслужащих в недавно запущенный социальной сетью Facebook сервис Workplace. Власти остановили свой выбор именно на этом продукте, приняв во внимание вопросы обеспечения информационной безопасности, стоимость обслуживания и простоту в эксплуатации.

Активные ссылки в Instagram

В Instagram могут появиться активные ссылки, из-за отсутствия которых многие бренды не уделяли особого внимания ведению аккаунтов на этой площадке, а лишь закупали рекламу. Разработчики сервиса уже добавили возможность перехода на сторонние сайты в раздел Stories в тестовой версии приложения. Также команда внесла некоторые изменения в его дизайн.

Экспертный совет по играм

Разработчики из Mail.Ru Group, Riot Games, Wargaming и других студий основали Экспертный совет игровой индустрии. Он займется подготовкой недостающих рынку кадров, инвестированием в новые технологии, а также повышением качества выпускаемых в России игр и их продвижением на глобальном рынке.

Инвестиции в бота-коллектора

Запущенный в России сервис Collectly, использующий технологии машинного обучения для автоматического взаимодействия с должниками, прошел отбор в финский акселератор Nordea Startup Accelerator. Помимо помощи экспертов, он получил 100 тысяч долларов от самой площадки и зарубежных бизнес-ангелов.

В конце 2016 года проект намерен привлечь новый раунд инвестиций.

Женский бизнес в России

74 % российских женщин, работающих по найму, хотели бы попробовать создать собственный бизнес. За год доля тех, кто уже решился на этот шаг и занялся предпринимательством, увеличилась с 9 до 13 %. И лишь 10 % опрошенных признались, что им это в принципе неинтересно.