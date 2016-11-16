Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: борьба Amazon с контрафактом, домены МТС и озвучка искусственным интеллектом.

Борьба Amazon с контрафактом

Интернет-гипермаркет Amazon начал судиться с продавцами контрафактной продукции на своих ресурсах. Первые иски поданы против компаний, реализующих поддельное оборудование для фитнеса якобы от TRX и Forearm Forklift. Также площадка начала требовать от продавцов чеки на покупку товаров определенных фирм, чтобы удостовериться, что их приобрели легально.

Онлайн-чаевые от Сбербанка

Мобильный сервис для безналичного расчета в кафе и ресторанах Plazius, принадлежащий Сбербанку, запустил функцию онлайн-перевода чаевых официантам. Теперь на чеке выводится код для приложения, после ввода которого клиент может указать, какую сумму он хотел бы оставить в качестве бонуса. Она поступит не на общий счет заведения, а на кошелек сотрудника в «Яндекс.Деньгах».

Домены МТС

С начала 2016 года МТС продала более 300 тысяч адресов в доменной зоне .gdn (Geo Domain Network), доставшейся ей в результате поглощения телематического оператора НИС ГЛОНАСС. Эксперты считают, что из-за своей низкой стоимости эти домены могут массово скупаться спамерами и хакерами. Сам оператор уверяет, что охраняет свои активы от зловредов.

Игры с нейросетями

Корпорация Google запустила проект для экспериментов с нейронными сетями и машинным обучением. На сайте AI Experiments можно узнать, что умеют делать различные алгоритмы и как они «видят» представленные им данные. Наибольшей популярностью сейчас пользуется игра «Quick, Draw!», в которой нейросеть угадывает, что рисует пользователь. Разработчики могут не только ознакомиться с кодом уже имеющихся примеров, но и предложить к публикации собственные проекты.

Призыв к действию от «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила рекламодателям устанавливать кнопки для призыва к действию в рекламных записях сообществ. Предполагается, что более точные формулировки вроде «Купить», «Установить» и «Вступить» поспособствуют увеличению конверсии.

Озвучка от искусственного интеллекта

Исследователи из подразделения Disney Research научили компьютер распознавать разные образы в видео — например, коров, машины и камни — и озвучивать их. При этом алгоритму не дается предустановленный вариант звука — он должен самостоятельно вычленить его из примера, содержащего фоновые шумы и различные помехи.

IPO Snapchat

Американская компания Snap Inc, владеющая мессенджером Snapchat, подала заявку на IPO. Предполагается, что первичное размещение акций на бирже состоится уже в марте 2017 года. На нем разработчик хочет заработать около 4 миллиардов долларов при общей оценке компании в 20–25 миллиардов.