Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: секретные группы в «Одноклассниках», актеры-голограммы от Intel и интеграция браузера в умный дом.

Секретные группы в «Одноклассниках»

В социальной сети «Одноклассники» появились секретные группы. В отличие от закрытых сообществ, они не видны другим пользователям ни через внутренний поиск, ни на страницах друзей. Единственный способ попасть в секретную группу — получить приглашение от администратора и модератора.

Модели Сбербанка

Сбербанк займется разработкой и продажей прогнозных и статистических моделей для других компаний. В их основу лягут обезличенные данные о клиентах самого кредитного учреждения. С некоторыми из них — например, о доходах бизнеса в различных отраслях и регионах или о закредитованности населения — уже можно ознакомиться на сайте «Открытые данные».

Актеры-голограммы от Intel

Корпорация Intel помогла оживить духа воздуха Ариэля в театральной постановке по пьесе Уильяма Шекспира «Буря». Он предстанет перед зрителями в январе 2017 года в виде анимированной 3D-голограммы. Она будет повторять движения и мимику актера в режиме реального времени. Раньше такие технологии использовались только для подачи предварительно записанного контента.

Проблемы с дронами Facebook

Беспилотник Facebook для раздачи интернета получил серьезные повреждения во время испытательного полета 28 июня 2016 года. Авария произошла во время посадки. В результате никто не пострадал, но делом все равно занялся Национальный совет США по безопасности на транспорте. В самой Facebook летом заявляли, что тестирование Aquila прошло успешно.

Умный дом и Vivaldi

Браузер Vivaldi от создателя Opera научился окрашивать освещение в доме в цвета просматриваемых веб-страниц. Для этого программу необходимо синхронизировать со смарт-системой Philips Hue. В дальнейшем разработчики хотят еще сильнее интегрировать Vivaldi в экосистему умного дома, научив последний реагировать, например, на новые важные письма морганием лампочки.

Детский онлайн-кинотеатр

Экс-глава «СТС Media» Юлиана Слащева и государственная киностудия «Союзмультфильм» запустят детский онлайн-кинотеатр. Пока условия их сотрудничества и параметры нового проекта не раскрываются.

Ленивые кадры

Рекрутинговый сервис SuperJob выяснил, представители каких профессий считают себя самыми ленивыми. Чаще других эту слабость за собой признают программисты (33 %), дизайнеры (32 %) и системные администраторы (31 %). А реже всего — охранники (7 %) и персональные водители (9 %), а также прорабы (14 %), рабочие (14 %) и PR-менеджеры (14 %).