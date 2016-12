Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: акселератор для подростков, запуск VR-ассоциации и оценка Netflix Роскомнадзором.

Новый нейросетевой фоторедактор

Сооснователь картографического сервиса Maps.me Юрий Мельничек выпустил приложение для обработки фотографий Fabby. Оно использует возможности нейросетей для установки анимированного фона у селфи и его замены у уже сделанных снимков. Над проектом работает команда AiMatter, среди инвесторов которой значится ментор MSQRD и Prisma Юрий Гурский.

Прокат фильмов в iTunes

Корпорация Apple договаривается с голливудскими студиями о сдаче их новинок в прокат на iTunes всего через две недели после премьеры в кинотеатрах вместо нынешних 90 дней. При этом за доступ к новым фильмам планируется брать существенно большую плату, чем за просмотр остальной видеотеки, — от 25 до 50 долларов.

Запуск VR-ассоциации

Google, Facebook, Sony, Samsung, HTC и Acer объединились во Всемирную ассоциацию виртуальной реальности. Все они работают над собственными AR- и VR-гаджетами и теперь попытаются объединить усилия над изучением схожих проблем, чтобы ускорить развитие технологий.

GIF-робот

Пользователь Reddit создал робота, реагирующего на слова находящихся рядом людей при помощи гифок. Он собрал Peeqo из нескольких микроконтроллеров и моторов, соединенных с видеокамерой, микрофонами и монитором, на котором выводятся реакции робота. Обработка речи осуществляется с помощью систем Google Speech API и API.ai. Разработку уже назвали гибридом голосового помощника вроде Amazon Echo и диснеевского персонажа.

Акселератор для подростков

Компания GVA и международная платформа Global Education Futures запустили совместный акселератор для развития предпринимательских навыков у российских подростков — GVA Kids Accelerator. В восьминедельной программе смогут поучаствовать подростки в возрасте от 12 до 16 лет, готовые работать над своими бизнес-идеями по командам. Заявки принимаются до 1 февраля.

Подключение Telegram к IFTTT

Мессенджер Telegram научился синхронизироваться с более чем 360 сервисами, подключенными к платформе IFTTT (If This Then That). Теперь пользователи смогут управлять через него своими аккаунтами, например в Twitter, Instagram и Gmail, а также мгновенно получать уведомления о появлении в них новых записей, снимков или писем.

Оценка Netflix Роскомнадзором

Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к американскому онлайн-кинотеатру Netflix по поводу хранения и обработки персональных данных пользователей из-за «непопулярности сервиса» в России. По мнению регулятора, количество его пользователей находится «в рамках статистической погрешности».