Газета «Ведомости» подвела итоги первого года действия закона о личном банкротстве в России.

1 009 россиян успешно воспользовались

законом о личном банкротстве

с 1 октября 2015 года



По данным общества содействия финансовому оздоровлению FinZdor, эти граждане смогли завершить судебные тяжбы с кредиторами и списать свои долги. В общей сложности успешными оказались менее 3 % от 34 тысяч заявлений о личном банкротстве, поданных в период с 1 октября 2015 года по 1 ноября 2016-го. Суды приняли к рассмотрению лишь 56 % из них — 19 тысяч. При этом в 80 % случаев инициаторами разбирательств были сами кредиторы, а не должники, как предполагалось при принятии соответствующего закона.

Эксперты отмечают, что личное банкротство не приобрело массового характера из-за дороговизны процедуры для должников и нежелания арбитражных управляющих участвовать в нем за предусмотренное законом вознаграждение. Кроме того, по данным юристов, в сентября 2016 года о возможности официально заявить о банкротстве не знали больше половины россиян.

По оценке Объединенного кредитного бюро, сейчас общее число потенциальных банкротов в России достигает 593 тысяч человек.

C 1 октября 2015 года у физических лиц в России появилась возможность заявить о личном банкротстве, если сумма их долга по одному или нескольким кредитам превысила 500 тысяч рублей, а просрочка платежей перевалила за 90 дней. Если должники не подадут иск о собственной финансовой несостоятельности, то их могут привлечь к ответственности по статье 14.13 Кодекса об административных правонарушениях — «Неправомерные действия при банкротстве». Сумма штрафа в таких случаях колеблется от 1 до 3 тысяч рублей.