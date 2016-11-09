Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США негативно отразилась на курсе рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Утром в среду, 9 ноября, биржевой курс доллара в России сперва вырос на 40 копеек — до 64,16 рубля, а затем начал снижаться на фоне обвала стоимости самой американской валюты. Одновременно с этим евро подорожал сразу на 1,7 рубля — до 71,97 рубля. Впоследствии его биржевой курс тоже скорректировался в сторону понижения, но менее значительно.

Нефтяной рынок отреагировал на решение американцев обвалом котировок до трехмесячных минимумов. После начала торгов на межконтинентальной бирже ICE Futures один баррель североморской нефти марки Brent подешевел сразу на 3,5 % — до 44,41 доллара, а легкой американской WTI — на 4,2 % — до 43,10 доллара. Впоследствии цены выросли, но дневная динамика все равно осталась отрицательной.

Перестановки в американской политике отразились и на мировых финансовых рынках. По данным агентства Bloomberg, снижение мексиканского песо, которое стало индикатором шансов Трампа на победу, оказалось рекордным за последние 20 лет. Одновременно с этим сам доллар стремительно подешевел по отношению к японской йене и швейцарскому франку. Фьючерсы на золото, в отличие от нефтяных, выросли.

Аналитики поясняют, что при оценке активов инвесторы рассчитывали на победу более предсказуемой Хиллари Клинтон. Трамп же настаивает на протекционизме во внешней политике, что может вызвать новый виток «торговых войн» с Китаем и подорвать экономический рост.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 8 ноября. 9 ноября стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в гонке. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение.