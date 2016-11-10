Роскомнадзор внес российский VPN-сервис HideMe в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает издание VC.ru.

Основанием для включения ресурса в черный список стало решение Учалинского районного суда Республики Башкортостан от 18 мая 2016 года. При этом в базе есть еще одно решение о включении HideMe в реестр. 8 августа 2016 года его принял Кировский районный суд Саратова. Он рассмотрел иск местной прокуратуры, пожаловавшейся на то, что HideMe позволяет получить доступ к сайтам с литературой, которую в России признали экстремистской.

Сам Роскомнадзор в своем письме администрации HideMe ссылается на размещенную на сайте запрещенную информацию, при этом не уточняя, о чем именно идет речь. Представитель проекта Николай Горбасенко полагает, что ведомство хочет, чтобы с сайта удалили форму анонимайзера. По его словам, команда готова пойти на компромисс и отключить возможность открывать в России ресурсы с экстремистскими материалами из списка Минюста. Если Роскомнадзор это не устроит и сайт подвергнется блокировке, то HideMe переедет на другой домен и «создаст еще десяток зеркал».

Пока доступ к ресурсу не ограничен.

По статистике SimilarWeb, в октябре 2016 года HideMe посетили 1,85 миллиона человек. Более 55 % из них — из России.