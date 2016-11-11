Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: арест счетов «Юлмарта», распространение Apple Pay в российских приложениях и решение проблемы сайта онлайн-магазина Asos.

Прямые трансляции в Instagram

Генеральный директор Instagram Кевин Систром сообщил в интервью Financial Times, что компания работает над запуском функции прямых трансляций. По планам авторов, новая возможность появится в разделе «Истории» (Stories). Систром однако не назвал конкретных сроков запуска прямых трансляций.

Арест счетов «Юлмарта»

Суд Кипра наложил арест на счета Ulmart Holding Limited, принадлежащей онлайн-ретейлеру «Юлмарт». По словам совладельца магазина Михаила Васинкевича, иск подала компания Ledaro. Сам Васинкевич связывает ее с другим участником акционерного конфликта в «Юлмарте» Дмитрием Костыгиным. При этом представители компании не ответили на запрос о том, как повлияет заморозка счетов Ulmart Holding Limited на работу онлайн-магазина.

Приложения для благотворительности Mercify

В России стало доступно приложение для смартфонов Mercify, с помощью которого пользователи могут организовывать сбор средств в пользу благотворительных организаций. Работает оно следующим образом: участник создает новый аукцион, лот которого определяет сам, а затем все желающие делают ставки, и пользователь, заявивший самую высокую цену за лот, получает его. Затем все вырученные средства направляются на счет организации, для которой был организован аукцион. Сейчас доступна только версия для iOS, но авторы обещают в скором времени запустить Mercify и на Android.

Запуск Apple Pay в «Яндекс.Деньгах» и «Афише»

В приложении «Яндекс.Деньги» появилась возможность пополнить электронный кошелек через Apple Pay — для этого нужно выбрать пункт «пополнение через Apple Pay», указать сумму и карту для списания средств, а затем подтвердить перевод прикосновением пальца к Touch ID. До конца года пополнять счет таким образом можно без комиссии, в дальнейшем она составит 1 %. Кроме того, пользоваться Apple Pay теперь можно и в мобильном приложении «Афиши», с 10 по 18 ноября получая при этом дополнительную скидку 10 % на билеты в театр.

Asos вновь работает в России

Сайт британского онлайн-магазина Asos, который на протяжении нескольких дней был недоступен на территории России, вновь заработал. Уточняется, что во время неполадок в социальной сети «ВКонтакте» появилась поддельная группа ретейлера, администрация которой обещала вернуть деньги за заказ, якобы ошибочно отправленный обратно на склад. Для этого у покупателей просили данные их платежной карты, включая ее номер и CVV-код.