Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за взимание комиссии при покупке билетов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по республике Коми.

Роспотребнадзор обнаружил, что авиаперевозчик взимает 2 % при онлайн-покупке билета. Без комиссии билет можно было купить только в терминале в аэропорту Внуково. Роспотребнадзор подал иск в суд с требованием прекратить такую практику и выписал компании штраф в 33 тысячи рублей.

Уточняется, что своими действиями авиакомпания нарушает требования пункта 4 статьи 16.1 закона «О защите прав потребителей».

В июле 2016 года Ространснадзор обязал «Победу» бесплатно перевозить женские рюкзаки, после чего авиакомпания заявила о необходимости резко повысить все остальные тарифы, чтобы выполнить это требование. Впоследствии гендиректор перевозчика Андрей Калмыков признал, что с точки зрения пассажиров взимание платы за такие вещи выглядит «по-идиотски», и заявил о необходимости пересмотреть федеральные авиационные правила.