Сеть магазинов одежды «Джинсовая симфония» приобрела эксклюзивные права на развитие в России французского бренда нижнего белья Undiz, входящего в группу Etam. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

С июня 2016 года ретейлер открыл два первых магазина Undiz в Москве в торговых центрах «Охотный Ряд» и «Мега Теплый Стан». К концу 2017 года «Джинсовая симфония» собирается расширить сеть до десяти точек по всей стране, включая флагманский магазин. Для этого компании понадобятся помещения площадью 120–150 квадратных метров.

В магазинах Undiz можно найти нижнее белье, пижамы, а также домашнюю и спортивную одежду для женщин и мужчин. Сеть работает в сегменте «средний минус», поэтому в России ей придется конкурировать с такими брендами, как «Дефиле», La Senza и Tezenis. Средний чек в уже открывшихся магазинах колеблется в районе 2 тысяч рублей.

В первое время «Джинсовая симфония» планирует заниматься развитием Undiz самостоятельно, однако не исключает, что в дальнейшем у бренда появится субфраншиза. Сумму инвестиций в открытие новых магазинов ретейлер не раскрывает. Известно лишь, что финансовую поддержку бренда обеспечивает в том числе и сама французская Etam. Эксперты оценивают затраты на запуск десяти новых точек примерно в 150 миллионов рублей.

В «Джинсовой симфонии» допускают, что в будущем компания также займется продвижением в России еще одной марки из портфеля Etam — одежной «1.2.3». Вдобавок к этому ретейлер уже развивает монобрендовые магазины Pepe Jeans, Guess, Pierre Cardin и Scotch and Soda.