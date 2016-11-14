Авиакомпания «Победа» объявила распродажу билетов. В сообщении на своем сайте перевозчик обещает продать 100 тысяч билетов по цене 999 рублей.

«В период с 14 по 20 ноября мы добавим для вас 100 000 билетов по минимальному тарифу — 999 рублей с учетом всех такс и сборов — на все направления с вылетом с 21 ноября по 22 декабря 2016 года! Каждый день —новая порция билетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у «Победы» существует 37 направлений для зимнего отдыха.