Роскомнадзор потребовал от операторов связи заблокировать доступ российских пользователей к профессиональной социальной сети LinkedIn. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Основанием для добавления ресурса в черный список послужило вступившее в силу решение суда о том, что компания нарушает законодательство о персональных данных. 4 августа 2016 года его вынес Таганский районный суд Москвы, а 10 ноября подтвердил Мосгорсуд.

Обычно на полную блокировку запрещенного ресурса операторами уходит несколько суток. Таким образом, уже к концу недели доступ к LinkedIn можно будет получить только с помощью специальных сервисов и надстроек для браузеров.

Инициатором блокировки LinkedIn в России выступил сам Роскомнадзор. В своем иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия», имея в виду тех, кто не зарегистрирован на сайте. Кроме того, по данным Роскомнадзора, компания так и не перенесла свои серверы на территорию страны, как того требует российское законодательство.

По состоянию на 2015 год, в LinkedIn были зарегистрированы 400 миллионов человек со всего мира, в том числе 5 миллионов пользователей из России.