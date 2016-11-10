Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, Таганского суда Москвы, о блокировке американской социальной сети для установления деловых связей LinkedIn. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение апелляционной инстанции вступает в силу незамедлительно. Это значит, что соцсеть будет заблокирована на территории России в течение трех дней после того, как компания получит заключение суда.

В начале августа Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке соцсети LinkedIn в России за нарушение закона «О персональных данных». В иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия» (речь идет о тех, кто не зарегистрирован в LinkedIn). Кроме того, по данным Роскомнадзора, соцсеть не перенесла серверы в Россию, как того требует законодательство. Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора. Однако представители LinkedIn пытались оспорить постановление в Мосгорсуде.