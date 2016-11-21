В России могут отменить налог на доходы физических лиц для бедных граждан. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец, отвечающую за социальную политику.

Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее на сегодняшний день обсуждаем Ольга Голодец, вице-премьер России

По словам Голодец, российские чиновники уже работают над новой прогрессивной моделью налогообложения. Когда именно планируется провести реформу, она не уточнила.

С 2001 года в России действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13 %. Идея о возвращении к прогрессивной системе неоднократно высказывалась различными партиями и общественниками. Так, в июне 2016 года в Общественной палате предложили отменить НДФЛ для малоимущих россиян, а в сентябре в ЛДПР выступили за возвращение увеличивающейся ставки налога.

В правительстве к столь существенному изменению налогового законодательства пока не готовы. В ноябре 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться после 2018 года, когда стабилизируется ситуация в экономике. Этой же позиции придерживается первый вице-премьер Игорь Шувалов, отмечающий, что для начала должен «закончиться нынешний политический цикл».