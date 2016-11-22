Правительство России не поддержало идею госкорпорации «Ростех» создать единый центр хранения и обработки данных для исполнения «закона Яровой». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников прошедшего в Минпромторге совещания.

На совещании обсуждалось, что, согласно законодательству, хранить данные пользователей могут только сотовые операторы и интернет-провайдеры. Кроме того, идею «Ростеха» отвергла Федеральная служба безопасности, представители которой считают, что единый центр хранения данных может быть уязвим для хакерских атак. В ФСБ считают, что «закон Яровой» можно исполнять на базе уже существующей Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

По итогам совещания идею о создании единого центра данных отправили на доработку. После этого ее будут рассматривать наравне с другими предложениями по этому вопросу.