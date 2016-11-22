С сайта газеты «Ведомости» по решению суда удалили статью о доме главы «Роснефти» Игоря Сечина в Барвихе.

«Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.09.2016 публикация статьи „"Ведомости" обнаружили дом Игоря Сечина в Барвихе“ признана нарушающей право Игоря Сечина на неприкосновенность частной жизни», — говорится на сайте издания.

Суд также обязал газету в течение пяти дней уничтожить имеющиеся в редакции экземпляры газеты с материалом о Сечине. Уточнялось, что в распоряжении «Ведомостей» остался один экземпляр газеты.

Расследование «Ведомостей» о строительстве Игорем Сечиным дома в Барвихе было опубликовано 20 июля. В статье говорилось, что глава «Роснефти» владеет участком площадью три гектара в центре нового поселка на Рублёвке, а рядом расположены участки детей Сечина.

Сечин назвал эти сведения ложными и пожаловался на вмешательство журналистов в его личную жизнь. Юристы руководителя «Роснефти» пояснили, что такая публикация могла выйти в печать только с согласия самого истца.