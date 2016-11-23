В среду, 23 ноября, запустилась русская версия американского журнала для бизнесменов Inc. Об этом The Village сообщили представители издания.

Inc.Russia продолжит традиции оригинального издания. Основной его задачей станет помощь предпринимателям в повседневной бизнес-жизни.

Главным редактором стал Александр Федорчук. По его словам, было решено «сделать медиа, которое смотрит на все исключительно с позиции малого и среднего бизнеса». Так, в журнале будут рассказываться истории о предпринимателях, о том, как открыть свое дело и что делать с возникающими проблемами.

На сайте издания есть два раздела: «Журнал», в котором собраны истории упорного труда, успехов и провалов и колонки экспертов, и «Инструкции» — о том, как создать и развивать свое дело. Создатели обещают, что за год появится не менее 200 инструкций.

Запустил журнал российский бизнесмен Владимир Палихата. Он считает, что «нет ничего зазорного, чтобы учиться делать бизнес у тех, кто это хорошо умеет делать на протяжении столетий» и что этот журнал — «самый качественный инструмент для помощи стартапам, малому и среднему бизнесу».

Кроме того, планируется запустить клуб Inc., проводить круглые столы, конференции и мастер-классы.

Inc. придумал издатель яхтенных журналов Бернард Голдхирш. Столкнувшись с проблемами роста своего бизнеса, он решил сделать журнал, для которого тема управления малым и средним бизнесом станет главным направлением. В 1979 году он начал выпускать Inc.