Утром в среду, 23 ноября, индекс ММВБ обновил свой исторический максимум уже во второй раз за последние две недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:00 значение индекса увеличилось на 0,7 % по сравнению с предыдущим уровнем закрытия — до 2 082,01 пункта, что почти на шесть пунктов больше предыдущего рекорда, установленного 10 ноября. Индекс РТС на открытии торгов также вырос на 0,7 % — до 1 024,23 пункта, а затем пошел на снижение.

Индекс ММВБ (23 ноября) Индекс РТС (23 ноября)

Росту биржевых показателей поспособствовало подорожание ценных бумаг Магнитогорского металлургического комбината, «Транснефти», «Яндекса» и «Северстали», а также «Русала» и «Полиметалла».

Несмотря на улучшение биржевых показателей, стоимость национальной валюты на торгах в среду, 23 ноября, продолжила снижаться. Так, биржевой курс доллара расчетами «завтра» поднялся на 69 копеек — до 64,47 рубля. Одновременно с этим евро подорожал на 79 копеек — до 68,53 рубля.

Аналитики связывают динамику российского фондового рынка с подъемом на мировых торговых площадках. Так, в США все основные биржевые показатели завершили вторые торги подряд на исторических максимумах: Dow Jones впервые превысил 19 000 пунктов, а S&P 500 пробил отметку в 2 200 пунктов. Таким образом рынок отреагировал на обещания избранного президента США Дональда Трампа снизить налоги, увеличить расходы на инфраструктуру и упростить регулирование экономики.

Кроме того, на фондовом и валютном рынках отразилось повышение цен на нефть. Цена одного барреля североморской нефти марки Brent на межконтинентальной бирже ICE Futures в среду, 23 ноября, поднималась до 49,43 доллара, а легкой американской WTI — до 48,34. Обе смеси подорожали в среднем на 0,3 %.

Индексы ММВБ и РТС являются основными индикаторами состояния фондового рынка России и рассчитываются на основе изменения стоимости акций 50 крупнейших российских эмитентов, относящихся к основным секторам экономики. При этом расчет ММВБ ведется в рублях, а РТС — в долларах.