В Министерстве финансов России предложили приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Настойку собираются включить в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Это нововведение, по словам замглавы министерства Ильи Трунина, должно обеспечить контроль над производством и оборотом спиртосодержащей продукции в медицине. Основной задачей, как отметили в ведомстве, является регулирование потребления боярышника и других бальзамов.

По словам Минфина, новые способы контроля помогут предотвратить возможные правонарушения в реализации спиртосодержащей продукции и обезопасят граждан от некачественных лекарств.