Маркетинговая акция «Веселые прилипалы — 2», которая стартовала в сентябре в сети магазинов «Дикси», обеспечит более 20 % всей выручки ретейлера за четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает «РБК».

По словам представителей «Дикси», с момента начала акции покупатели приобрели около 36 миллионов прилипал.

Игрушки компании Brand Loyalty, среди которых есть персонажи под названием Моргун, Синяк и Лохмач, можно получить за каждые потраченные в магазине 500 рублей или купить отдельно за 49 рублей. Источник в компании уточнил, что примерно 95 % игрушек покупатели получили вместе с другими покупками. Предполагается, что товарооборот акции мог составить около 17,9 миллиарда рублей.