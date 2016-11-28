Компания Telecom Daily представила результаты исследования качества связи в Москве, пишет «РБК».

За 2016 год средние скорости в сетях 3G и 4G в столице выросли почти на 40 %. Лидером по средней скорости передачи данных в сетях 3G стал оператор Tele2 («Т2 РТК Холдинг»). Его максимальная скорость по направлению к абоненту в его сети составила 31,6 Мбит в секунду. В сетях 4G лидирует «Мегафон» с максимальной скоростью 93,1 Мбит в секунду.

Также Telecom Daily приводит данные по распределению абонентов, пользующихся 3G и 4G. У клиентов Beeline («Вымпелком») на 3G — 61,6 % абонентов, на 4G — 26,3 %. У МТС эти показатели составляют 44,3 % и 29,3 % соответственно; у «Мегафона» — 57,8 % и 20,6 %, у Tele2 — 76,2 % и 23,8 %.

Представители «Мегафона» и Tele2, комментируя результаты исследования, сказали «РБК», что согласны с корректностью оценок экспертов. В МТС заявили, что их результат занизили «на треть». Пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева заявила, что внутренние тесты 3G и 4G показывают, «как минимум, паритет по средней скорости дата-соединений». По ее словам, у компании и сейчас идет замена оборудования, за счет чего скорость в 3G и 4G вырастет.